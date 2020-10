Moçambique/Ataques

O ministro do Interior de Moçambique, Amade Miquidade, disse hoje que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) infligiram "baixas significativas" aos grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, norte do país.

"Temos infligido baixas significativas nos últimos três dias [aos grupos armados]", afirmou Amade Miquidade.

O governante deu a informação, em conferência de imprensa, após o final da sessão de perguntas ao Governo na Assembleia da República.