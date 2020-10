Actualidade

O fundo de inovação Digital News Initiative (DNI) atribuiu 7,8 milhões de euros a 32 projetos de jornalismo digital em Portugal no acumulado das seis rondas de financiamento, nos últimos cinco anos, divulgou hoje a Google.

Portugal é o sexto país que mais financiamento recebeu do DNI, depois de Alemanha (21,5 milhões de euros), França (20,1 milhões), Espanha (12,1 milhões), Itália (11,5 milhões) e Reino Unido (14,9 milhões), de acordo com o relatório do DNI hoje divulgado.

Quase metade dos projetos (49%) apresentados por Portugal foram para a exploração de novas tecnologias, 24% para o combate à desinformação, 15% para a divulgação de histórias locais e 12% para o impulso das receitas digitais.