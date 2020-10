Actualidade

O Conselho de Ministros deu hoje 'luz verde' à resolução que estabelece os princípios orientadores e a estrutura do período de programação de fundos europeus da política de coesão.

"Foi aprovada a resolução que estabelece os princípios orientadores e a estrutura operacional do período de programação de fundos europeus da política de coesão relativo a 2021-2027", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Segundo o executivo, esta resolução vem estabilizar os princípios orientadores do acordo de parceria 2021-2027, permitindo assim o desenvolvimento dos trabalhos de programação, beneficiando da experiência de aplicação do Portugal 2020 e "explorando todas as possibilidades previstas nas propostas regulamentares europeias" que garantam a coerência estratégica e a flexibilidade e eficiência operacionais "necessárias à boa execução dos fundos europeus".