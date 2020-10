Actualidade

O Plano Municipal de Leitura da câmara municipal de Matosinhos venceu a terceira edição do Prémio Ler+, pelo "enorme envolvimento com a comunidade em que opera", na promoção de competências de leitura, foi hoje anunciado.

O Prémio Ler+, com um valor monetário de 10 mil euros, é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura e destina-se a reconhecer "o trabalho realizado em prol do desenvolvimento das competências de literacia e do gosto pela leitura e pela escrita".

Nesta terceira edição, é reconhecido, por unanimidade, o projeto lançado pela câmara municipal de Matosinhos em 2016, através da Biblioteca Municipal Florbela Espanca, com atividades como 'workshops' de escrita criativa, sessões com escritores e lançamentos de livros, destinadas a "promover e disseminar os hábitos de leitura entre os matosinhenses".