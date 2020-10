Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, lamentou hoje a detenção de jornalistas, como ocorreu sábado, quando procediam à cobertura de uma manifestação frustrada pela polícia, e que disse esperar que "não volte a acontecer".

João Lourenço, que discursava na qualidade de líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), durante uma reunião do comité central, partido no poder, disse esperar que as detenções de jornalistas devidamente credenciados e no pleno exercício de funções, "não volte a acontecer".

A detenção de seis jornalistas ocorreu sábado, durante uma tentativa de manifestação convocada por ativistas da sociedade civil, que contou com a adesão da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o principal partido da oposição, e outras forças políticas, com o objetivo de reivindicar melhores condições de vida, mais emprego e a realização das primeiras eleições autárquicas.