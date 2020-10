Novo Banco

O Partido Socialista registou hoje "com apreço" a "resposta célere" do Tribunal de Contas (TdC) ao pedido do parlamento para a realização de uma auditoria ao Novo Banco, depois de esta manhã o Presidente da entidade ter anunciado que já está a ser dado seguimento à iniciativa.

O presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, (que substituiu recentemente Vítor Caldeira) disse esta manhã na sua primeira audição na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças que "está já a ser dado o respetivo seguimento" à auditoria ao Novo banco, requerida pelo parlamento.

"Registamos com apreço essa resposta célere do Tribunal de Contas àquilo que foi uma iniciativa do PS, aprovada por unanimidade, na comissão de Orçamento e Finanças", declarou o deputado socialista Fernando Anastácio, em declarações à Lusa.