O ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso vai encerrar, na sexta-feira de manhã, a formação para jornalistas dedicada à presidência portuguesa da União Europeia, com uma sessão aberta ao público em geral, através das redes sociais da Lusa.

Organizada pela agência Lusa, em colaboração com a Comissão Europeia, a formação decorreu ao longo desta semana, tendo a sessão de abertura ficado a cargo da secretária de Estado para os Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

A formação contou também com a participação de figuras relevantes em assuntos europeus, como os atuais embaixadores de Portugal Nuno Brito (Representação Permanente em Bruxelas), Manuel Lobo Antunes (Reino Unido) e Carlos Pereira Marques (Índia). O incremento da parceria estratégica deste país com a União Europeia está entre as prioridades de política externa da presidência portuguesa, que começará a 01 de janeiro de 2021.