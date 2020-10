Covid-19

O reforço dos meios da autoridades marítima, PSP e proteção civil permitiu dispersar a multidão que hoje se concentrou na Praia do Norte, na Nazaré, onde, segundo a Capitania, a situação já se encontra controlada.

"Com o fecho do acesso pedonal ao Farol e um reforço da ação dos meios da Polícia Marítima, da PSP e elementos da câmara, devidamente identificados, conseguiu-se dispersar a multidão", disse à Lusa o comandante do Porto da Nazaré, Zeferino Henriques, assegurando que, ao início da tarde, "já se encontravam menos pessoas nas arribas".

Em causa esteve a concentração de milhares de pessoas junto ao Farol de S. Miguel Arcanjo e nas arribas junto à Praia do Norte, depois de, nos últimos dias, ter sido divulgada pela comunicação social e nas redes sociais a possibilidade de na quarta e na quinta-feira se formarem ondas gigantes.