Actualidade

O programa Portugal Blue, que resulta de uma parceria entre o Governo e o Banco Europeu de Investimento (BEI), pretende mobilizar 75 milhões de euros para investimentos na economia azul, foi anunciado.

"No total, o Portugal Blue pretende mobilizar mais de 75 milhões de euros de capital privado, público e europeu para fomentar o ecossistema da economia azul portuguesa, disponibilizando capital de risco e expansão a mais de 30 empresas, em todos os estágios do desenvolvimento", lê-se num comunicado conjunto das entidades que integram a parceria.

Este programa, que se destina a apoiar as empresas portuguesas que operem nos setores ligados ao oceano, resulta de uma parceria entre o Fundo Europeu de Investimento (FEI), subsidiária do Grupo Banco Europeu de Investimento (BEI), e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), em representação do Fundo Azul.