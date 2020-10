Actualidade

A EDP totalizou 422 milhões de euros de lucro até setembro, menos 8% do que no período homólogo, impactado pela menor procura de eletricidade e pelos preços mais baixos, foi hoje comunicado ao mercado.

"Nos nove meses de 2020, o resultado líquido da EDP caiu 8% face ao período homólogo para 422 milhões de euros, com a procura e preços de eletricidade a apresentarem quedas significativas face a 2019", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período de referência, a pandemia de covid-19 teve um impacto de 54 milhões de euros nas contas da elétrica.