O banco BCP teve lucros de 146,3 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, menos 45,9% do que nos primeiros nove meses de 2019, divulgou hoje em comunicado ao mercado.

En conferência de imprensa, o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse que o resultado líquido foi "muito influenciado pelo impacto da covid-19".

Nos primeiros nove meses deste ano, o BCP constituiu imparidades (sobretudo para crédito) no valor de 550,7 milhões de euros, mais 46% do que no mesmo período do ano passado.