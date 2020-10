Covid-19

O encerramento dos cemitérios na região do Porto no próximo fim de semana, conjugado com a proibição de circulação entre concelhos, adensou uma crise transversal no negócio das flores, com perdas que podem chegar aos 60%.

Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, entre outros concelhos, terão no sábado e no domingo os cemitérios fechados em nome do combate à propagação do novo coronavírus, uma decisão que desagradou no negócio das flores, num ano em que a soma de todos os desaires faz pairar a ameaça de desemprego.

Os floricultores ouvidos pela Lusa a propósito do Dia de Finados e de Todos os Santos em plena pandemia de covid-19 estão todos a sentir dificuldades: este ano há quebras entre os 25% e os 60% em comparação com 2019.