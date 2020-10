França/Ataque

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia condenaram hoje o ataque terrorista de Nice e apelaram "aos dirigentes do mundo inteiro" que trabalhem "no diálogo e compreensão entre as comunidades e religião, e não na divisão".

Reunidos numa cimeira por videoconferência para discutir a resposta europeia à segunda vaga da pandemia da covid-19, os 27 adotaram no início dos trabalhos uma declaração conjunta, na qual condenam "nos termos mais veementes" o ataque no interior de uma igreja católica em Nice, sudeste de França, em que um homem armado com uma arma branca matou três pessoas.

"Nós, dirigentes europeus, estamos chocados e entristecidos com os ataques terroristas em França. Condenamos nos termos mais veementes estes ataques, que representam ataques aos nossos valores comuns", começam por afirmar na declaração conjunta os membros do Conselho Europeu.