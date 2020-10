Actualidade

Os atores portugueses Adelaide Teixeira e António Durães foram distinguidos com os prémios de interpretação do Festival de Cinema de Liverpool, no Reino Unido, pelos papéis que desempenham em "Surdina", de Rodrigo Areias.

A lista de vencedores do festival, que decorreu exclusivamente 'online' entre 23 e 25 de outubro, foi hoje divulgada no 'site' oficial do certame.

"Surdina", um filme sobre amor, velhice e o que se diz entre dentes, é a mais recente ficção de Rodrigo Areias, e conta com argumento do escritor Valter Hugo Mãe, com quem o cineasta queria trabalhar há mais de uma década.