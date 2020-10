Novo Banco

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse hoje que o banco não faz "favores a ninguém" ao entrar no empréstimo de 275 milhões de euros da banca ao Fundo de Resolução, que posteriormente financiará o Novo Banco.

"Não estamos a fazer favores a ninguém, estamos a tomar decisões pela nossa própria cabeça com base no risco de crédito do Fundo de Resolução, que como sabem é uma entidade do perímetro do Estado [Administrações Públicas]", disse Miguel Maya aos jornalistas na apresentação dos resultados do BCP relativos aos primeiros nove meses do ano (lucros de 146,3 milhões de euros).

O líder do BCP adiantou no entanto que o empréstimo ainda "está a ser analisado", apesar de já "estar dado por adquirido" na perceção pública.