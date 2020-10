Covid-19

O BCP tinha mais de 125 mil créditos a famílias e empresas com moratórias no final de setembro, envolvendo um valor total de empréstimo de quase nove mil milhões de euros, foi hoje divulgado.

Nas contas dos primeiros nove meses do ano, comunicadas hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco liderado por Miguel Maya indicou que tem mais de 125 mil operações com moratórias, envolvendo créditos no valor total de 8,9 mil milhões de euros.

Em 30 de setembro, o BCP tinha, em clientes particulares, 59.560 operações de crédito com moratória ao abrigo da lei do Governo e ainda 41.554 moratórias privadas (ao abrigo das regras da Associação Portuguesa de Bancos).