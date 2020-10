Actualidade

O Sporting de Braga deu hoje um passo importante rumo aos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa dos ucranianos do Zorya por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo G da prova.

A equipa 'arsenalista' cedo resolveu o jogo com os golos de Paulinho, logo aos três minutos, e do argentino Nico Gaitan, aos 11, em estreia em jogos oficiais pelos bracarenses, de nada valendo aos ucranianos o golo anotado por Ivanisenia, aos 90+6.

Com esta vitória, o Sporting de Braga reparte a liderança do grupo com os ingleses do Leicester, que hoje venceram em casa dos gregos do AEK Atenas por 2-1, tendo as duas equipas seis pontos e o mesmo número de golos marcados e sofridos, enquanto os outros dois conjuntos do grupo ainda não pontuaram.