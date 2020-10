Covid-19

As autoridades de saúde do Médio Tejo confirmaram hoje mais cinco casos de covid-19 entre utentes e funcionários na Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) do Pego, concelho de Abrantes, num surto que conta agora com 40 casos ativos.

Em declarações à agência Lusa, a Delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo disse que, dos 35 casos positivos confirmados na quarta-feira, (31 em utentes e quatro em funcionários), há a acrescentar "quatro testes que foram inconclusivos, dois em utentes e dois em profissionais, e que deram hoje os quatro positivos".

A estes, junta-se "mais um resultado positivo num funcionário que apresentou sintomas e positivou", acrescentou.