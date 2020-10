Covid-19

A presidente da Comissão Europeia classificou hoje o acordo para futura "distribuição justa" de vacinas para a covid-19 na União Europeia (UE) como "boa notícia", pedindo aos Estados-membros para preparem já os seus planos nacionais de vacinação.

"Queremos assegurar uma distribuição justa de vacinas aos Estados-membros e, nessa área, tenho boas notícias: os países vão todos ter vacinas ao mesmo tempo e nas mesmas condições, tendo em conta a sua dimensão populacional", declarou Ursula von der Leyen.

Falando em conferência de imprensa após uma cimeira europeia por videoconferência dedicada à pandemia de covid-19, a líder do executivo comunitário frisou que "isto já está acordado com os Estados-membros", durante a reunião de hoje do Conselho Europeu.