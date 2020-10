Covid-19

O Brasil somou 513 mortos e 26.106 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 158.969 óbitos e aproximando-se das 5,5 milhões de infeções (5.494.376), informou hoje o executivo.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 373 das 513 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas só foram incorporadas nos dados de hoje, após confirmação da causa de óbito.

No momento, as autoridades de Saúde ainda investigam uma possível relação de 2.333 óbitos com a doença causada pelo novo coronavírus.