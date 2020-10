Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou hoje dois processos disciplinares ao presidente do Sporting, na sequência das declarações proferidas sobre o seu homólogo do FC Porto e das criticas à arbitragem do clássico.

O primeiro processo visa a conferência imprensa dada por Frederico Varandas depois de terminado o encontro com o FC Porto (2-2), da quarta jornada da I Liga, em que o líder 'leonino' deixou críticas à arbitragem, após reverter uma grande penalidade a favor do clube lisboeta, situação que levou Varandas a questionar se tal decisão aconteceria nos estádios da Luz ou do Dragão.

Já o segundo, prende-se com as palavras dirigidas ao presidente do FC Porto, antes de o Sporting embarcar para os Açores, onde defrontou o Santa Clara na última ronda do campeonato.