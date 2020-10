Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou na quinta-feira, num evento público, que "se Deus quiser, poderá comemorar-se em breve a erradicação do comunismo" no país.

"Vamos, num curto espaço de tempo, expulsar o comunismo do país", declarou o chefe de Estado a centenas de apoiantes, numa cerimónia de entrega de obras realizada na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão (Nordeste), cujo governador, Flávio Dino, é precisamente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

"Não aceitamos esse tipo de regime ditatorial" e "representamos a liberdade, aqueles que não temem a verdade e com quem vamos construir um novo Brasil", disse o líder da emergente extrema-direita brasileira.