Covid-19

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado um caso de contágio local, nas últimas 24 horas, na cidade de Qingdao, nordeste do país, e 24 casos oriundos do exterior.

O contágio local é o de uma enfermeira, de 34 anos, que trabalhava no Hospital para Doenças Pulmonares de Qingdao, foco de um surto de covid-19 na primeira quinzena de outubro, devido à desinfeção negligente do aparelho usado por um paciente infetado.

As autoridades de saúde não relataram nenhum contágio local em Kashgar, na província de Xinjiang, no extremo noroeste do país, onde no último domingo foi detetado outro surto, que infetou dezenas de pessoas.