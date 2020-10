Actualidade

As receitas do MGM China, que opera casinos em Macau, caíram 94% no terceiro trimestre deste ano comparativamente ao período homólogo de 2019, anunciou hoje o grupo.

O valor das receitas entre julho e setembro foi de 363 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 40 milhões de euros), indicou em comunicado.

No terceiro trimestre de 2019 as receitas do grupo, detido maioritariamente por capitais norte-americanos, foram de 5,77 mil milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 660 milhões de euros, ao câmbio da altura).