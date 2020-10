Covid-19

Um comportamento recatado e os habitantes sempre alerta com "o bicho" são apontados como os "segredos" que têm "protegido" Fronteira (Portalegre) da covid-19, que só esta semana registou o primeiro infetado desde o início da pandemia.

O único caso existente naquele concelho do distrito de Portalegre foi detetado na quarta-feira a uma jovem do concelho, mas que estuda em Évora.

Maria de Jesus é proprietária de um café no largo do município e, em declarações á agência Lusa, explicou que as pessoas que residem naquela vila alentejana estão "mais preocupadas" com a evolução da pandemia, não existindo movimento nas ruas e no comércio ao final do dia.