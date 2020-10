Actualidade

Dois soldados foram mortos e cinco ficaram feridos num confronto entre uma patrulha das forças armadas peruanas e a Polícia Nacional com terroristas ligados ao tráfico de droga, na região de Ayacucho, uma zona de selva de difícil acesso.

A patrulha conjunta estava a cargo da Operação "Ojo de Aguila" no setor Banderita do distrito de Canayre, quando as tropas pisaram minas colocadas pelos terroristas, que explodiram por volta das 16h30, hora local (21:30 em Lisboa), na quinta-feira.

Após a explosão, a patrulha militar envolveu-se num confronto armado com os terroristas que circulam naquela área do Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro (VRAEM), uma região de selva inacessível onde também se cultiva a folha de coca.