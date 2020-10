Actualidade

O CaixaBank obteve lucros de 726 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 42,6% em relação ao mesmo período de 2019, depois de constituir provisões extraordinárias de 1.161 milhões para enfrentar a covid-19.

Na informação que transmitiu hoje ao mercado, o banco espanhol, dono do português BPI, revela que o seu volume de negócios, que inclui empréstimos e recursos próprios, totalizou 646.299 milhões de euros nos primeiros nove meses, o valor mais elevado desde que a instituição foi criada.

As receitas principais ("core") do CaixaBank, as derivadas da sua atividade principal (margens de juros, comissões líquidas e receitas de seguros), mantêm-se quase inalteradas, tendo baixado apenas 0,7%, para 6.158 milhões de euros até setembro, de acordo com o relatório apresentado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) em Madrid.