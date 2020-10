Covid-19

As autoridades alemãs registaram 18.681 novas infeções nas últimas 24 horas, um novo máximo diário, enquanto o número de casos ativos ascende a cerca de 143.000, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Na sexta-feira da semana passada, os novos casos chegaram aos 11.242 em 24 horas.

O número total de casos positivos desde que a primeira infeção foi registada no país, no final de janeiro, é de 499.694, com 10.349 mortes, mais 77 nas últimas 24 horas.