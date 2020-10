Actualidade

Uma campanha de prevenção rodoviária vai decorrer em novembro para sensibilizar e contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária envolvendo motos, após 150 motociclistas terem morrido em 2019 nas estradas portuguesas.

A campanha "Na estrada seja responsável. Deixe as surpresas para os momentos certos" vai ser lançada no domingo pela organização Bênção dos Capacetes, em parceria com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Câmara Municipal de Ourém.

Em comunicado, a organização Bênção dos Capacetes adianta que a campanha vai decorrer durante todo o mês de novembro.