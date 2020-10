Covid-19

A Rússia registou hoje, pelo segundo dia consecutivo, um novo recorde de infeções diárias por covid-19 desde o início da pandemia, detetando 18.283 casos nas últimas 24 horas, 5.268 dos quais em Moscovo, principal foco infeccioso do país.

Segundo as estatísticas oficiais, foram também contabilizadas 355 mortes ligadas à covid-19 no último dia, o que eleva para 27.656 as vítimas mortais da epidemia na Rússia.

Apesar do crescimento de casos nas últimas semanas, em que o número de infeções diárias quase triplicou, as autoridades russas não querem adotar medidas drásticas como um confinamento nacional, o toque de recolher ou a paragem de setores económicos.