Actualidade

A economia espanhola cresceu 16,7% no terceiro trimestre face ao anterior, com o regresso da atividade económica após meses de confinamento que provocaram uma queda histórica no segundo trimestre de 17,8%, segundo o Instituto Nacional de Estatística espanhol.

Em termos anuais, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 8,7% em relação ao terceiro trimestre de 2019, embora a taxa seja 12,8 pontos percentuais inferior à contração de 21,5% do trimestre anterior.

Em cadeia, a procura interna (consumo e investimento) contribuiu com 15 pontos percentuais para o crescimento durante o terceiro trimestre, enquanto a procura externa (exportações e importações) contribuiu com 1,7 pontos.