Açores/Eleições

O Conselho Regional do PSD/Açores vai reunir-se no sábado, de forma digital, para analisar a situação política no arquipélago, depois de um bloco de direita ter recolhido mais votos do que a esquerda nas eleições de domingo.

A convocatória enviada aos conselheiros, a que a agência Lusa teve acesso, tem apenas um ponto, referente à "análise da situação política" nos Açores.

O Conselho Regional é o órgão no PSD/Açores responsável pelo desenvolvimento da linha política do partido definida em Congresso Regional, bem como pela fiscalização política das atividades dos órgãos regionais e de ilha do partido.