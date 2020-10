França/Ataques

O Governo indonésio acusou hoje o Presidente francês, Emmanuel Macron, de desrespeitar o Islão ao defender as caricaturas de Maomé, um dia depois de condenar o ataque jihadista na cidade francesa de Nice.

"As declarações (de Macron) ofenderam cerca de dois mil milhões de muçulmanos no mundo e causaram a divisão entre as religiões do mundo", disse o Ministério das Relações Exteriores da Indonésia, o país muçulmano mais populoso do mundo, em comunicado.

"A liberdade de expressão não deve ser exercida de maneira que manche a honra, a santidade e a sacralidade dos valores e símbolos religiosos", acrescentou.