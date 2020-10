Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) de França cresceu 18,2% no terceiro trimestre face ao anterior, a recuperar após o confinamento pela covid-19, e contraiu-se 4,3% face ao mesmo período de 2019, foi hoje anunciado.

O instituto nacional de estatística francês (Insee) que publicou hoje as primeiras estimativas para o período de julho a setembro disse num comunicado de imprensa que neste trimestre todos os setores contribuíram para o salto do PIB no terceiro trimestre e em particular o consumo privado, que aumentou 17,3% e esteve próximo do volume destes três meses do ano passado (menos 2,1%).

No caso das despesas das administrações públicas, estas foram mesmo ligeiramente superiores (0,4%) às verificadas entre julho e setembro de 2019.