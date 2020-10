Actualidade

O BPI contribuiu com 101 milhões de euros para os resultados dos primeiros nove meses de 2020 do grupo espanhol CaixaBank, que anunciou hoje lucros de 726 milhões de euros, depois de constituir provisões de 1.161 milhões devido à covid-19.

"Estamos muito satisfeitos com o que está a fazer o BPI. Penso que tem umas perspetivas muito boas", disse o presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, na videoconferência de imprensa em que apresentou os resultados do grupo de janeiro a setembro.

Este responsável bancário voltou a negar que o BPI possa entrar nalguma operação de concentração com outras entidades em Portugal.