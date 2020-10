Actualidade

O antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso afirmou hoje que uma vitória de Joe Biden nas presidenciais norte-americanas abre "uma oportunidade de 'reset'" na relação da União Europeia (UE) com os Estados Unidos.

"Com Biden, se se confirmar a sua vitória, que é aquilo que parecem indicar as sondagens, nós vamos ter a oportunidade de um 'reset' [restabelecimento] da relação com a Europa", disse José Manuel Durão Barroso, numa formação sobre a próxima presidência portuguesa da UE organizada pela Lusa.

Para o ex-presidente da Comissão, "a relação Estados Unidos-Europa, hoje em dia, é talvez a pior desde a II Guerra Mundial".