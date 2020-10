Actualidade

A Air France-KLM perdeu 6.078 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano, devido à contração da atividade provocada pela pandemia de covid-19, que compara com lucro de 135 milhões de euros no período homólogo.

Entre janeiro e setembro, o número de passageiros baixou 64,7%, para os 28.124 milhões e a sua faturação caiu 57,6% para 8.725 milhões de euros, explicou a companhia aérea em comunicado.

A companhia aérea obteve um resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) negativo de 1.282 milhões de euros (1.496 milhões de dólares), face aos 3.263 milhões de euros (3.810 milhões de dólares) dos nove primeiros meses de 2019.