Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, alertou hoje para uma "situação ainda mais grave" na pandemia do que em março e assegurou que o PSD "estará sempre do lado da solução", caso seja decretado novo estado de emergência.

No final de uma audiência com o primeiro-ministro, em que esteve acompanhado pelo vice-presidente do PSD Salvador Malheiro e do deputado e médico Ricardo Baptista Leite, Rio disse que a medida "mais em cima da mesa" do lado do Governo é a monitorização da situação por concelhos, com respostas específicas adequadas à gravidade.

"Irá o Governo avaliar amanhã [sábado] aquilo que quer fazer e se para o que quer fazer necessita desse quadro legal, mas o estado de emergência, infelizmente, não pode ser da mesma forma que em março e abril", afirmou Rio, dizendo que tal seria desejável pelo lado saúde, mas impossível pela economia.