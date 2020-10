França/Ataques

Milhares de muçulmanos no Paquistão saíram hoje das orações de sexta-feira para se juntarem aos protestos contra a França, após o Presidente francês ter prometido proteger o direito de caricaturar o profeta Maomé.

Estima-se que 2.000 fiéis que celebravam o Mulude, o dia do nascimento do profeta Maomé, saíram para as ruas na cidade oriental de Lahore.

Multidões lideradas por partidos islâmicos gritavam slogans anti-França, erguiam faixas e obstruíam estradas principais a caminho de um santuário sufi.