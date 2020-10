Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje ter dúvidas constitucionais sobre a restrição de circulação entre concelhos, e considerou que será "avisado" incluir problemas deste tipo num futuro projeto de revisão da Constituição dos sociais-democratas.

"Tenho dúvidas se esta proibição entre concelhos está ferida ou não de inconstitucionalidade, não havendo estado de emergência. Mas está ultrapassado, na medida em que existe uma providência cautelar que foi metida, mas que não tem efeitos suspensivos", disse Rui Rio, questionado pelos jornalistas no final de uma audiência com o primeiro-ministro, em São Bento, referindo-se a uma iniciativa do Chega.

Segundo Rio, o Supremo Tribunal Administrativo "vai sentenciar se há ou não inconstitucionalidade e o problema vai ser resolvido dentro de umas horas ou um dia".