Mais de 53 mil alunos entraram no ensino superior público através do Concurso Nacional de Acesso, o que representa um aumento de 15% em relação ao ano passado, segundo dados do Ministério do Ensino Superior.

A conclusão da 3.ª e última fase do Concurso Nacional de Acesso 2020 (CNA) mostra que este ano foram admitidos 52.963 estudantes no ensino superior público.

Em relação ao ano passado este valor representa um aumento de 15% de alunos que conseguiram um lugar numa universidade ou instituto politécnico através do CNA, uma vez que em 2019 entraram pouco mais de 46 mil alunos.