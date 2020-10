Óbito/Sindika Dokolo

A família do empresário congolês Sindika Dokolo, que morreu na quinta-feira, agradeceu hoje as declarações de apoio e de solidariedade recebidas nas últimas horas.

"A família agradece a todos os que expressaram sentimentos de pesar, solidariedade e bondade e que partilham a nossa dor", pode ler-se num comunicado da família do empresário, de 48 anos, casado com a angolana Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos.

"É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de outubro 2020, no Dubai", acrescenta o comunicado.