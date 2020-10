Covid-19

Algumas misericórdias do distrito de Coimbra estão a vender património para fazer face ao aumento das despesas provocado pela pandemia de covid-19, alertou hoje o Secretariado Regional.

"Corremos o risco de muitas instituições entrarem em dificuldades financeiras graves [se a atualização do apoio do Estado for de apenas 2% em 2021]. Muitas delas estão já a recorrer a outras valências, como venda de património para cumprir os seus compromissos", afirmou o presidente do Secretariado Regional de Coimbra da União das Misericórdias, António Sérgio Martins, que falava numa conferência de imprensa que decorreu hoje, na cidade.

Segundo o responsável, as misericórdias do distrito já tinham "um problema de sustentabilidade" antes do início da pandemia, agravado agora com os custos associados à covid-19 nas suas estruturas.