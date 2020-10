Açores/Eleições

O Conselho Regional do PSD/Açores, que se reunirá no sábado, tem entre as suas competências "deliberar sobre coligações, frentes comuns ou associações com outros partidos no âmbito regional", indicam os estatutos dos sociais-democratas açorianos.

O órgão, noticiou hoje a agência Lusa, vai reunir-se no sábado à tarde, de forma digital, para analisar a situação política no arquipélago, depois de um bloco de direita ter recolhido mais votos do que a esquerda nas eleições de domingo.

A convocatória enviada aos conselheiros, a que a agência Lusa teve acesso, tem apenas um ponto, referente à "análise da situação política" no arquipélago.