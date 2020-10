Actualidade

Serviços de segurança, agricultura e pescas, proteção do ambiente ou a carreira de professor continuam a ser as áreas com menos procura pelos jovens, segundo os resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

Os resultados da 3.º e última fase do CNAES hoje divulgados mostram que existem cursos nas áreas de educação e formação que continuam a ficar com muitas vagas por preencher.

Este ano, todas as instituições de ensino superior aumentaram a taxa de ocupação das vagas iniciais: Agora foram ocupadas 94% das vagas iniciais, enquanto em 2019 foram 91%.