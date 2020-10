Actualidade

A proclamação do vencedor do Prémio Goncourt será adiada se as livrarias estiverem encerradas, avisou a academia que outorga o mais importante galardão das letras francesas, perante o anúncio de um novo confinamento decretado por Emmanuel Mácron.

"Os académicos de Goncourt reafirmam o seu total apoio aos livreiros que enfrentam um novo e difícil período, como consequência da pandemia de Covid 19. Em solidariedade para com eles, não garantem que o anúncio do prémio previsto para terça-feira, 10 de novembro, seja feito se as livrarias estiverem fechadas. Consequentemente, se for esse o caso, adiam o anúncio do prémio Goncourt para uma data posterior, a ser especificada de acordo com a evolução da situação sanitária e as decisões governamentais tomadas", anunciaram, num comunicado.

Esta tomada de decisão surgiu após apelos feitos pelos livreiros ao presidente francês, do qual não obtiveram resposta.