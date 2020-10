Actualidade

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) já recebeu 81 pacotes de sementes não solicitados de países como a China, que incluem 29 espécies, como exóticas e proibidas, reforçando o alerta para que as mesmas não sejam plantadas.

"Até ao momento foram entregues à DGAV 81 pacotes de sementes recebidos por várias pessoas em território nacional", lê-se numa nota divulgada por esta direção-geral.

No início de setembro, o Ministério da Agricultura alertou para o envio postal de pacotes de sementes de países asiáticos, que não foram solicitados, pedindo que estas não sejam semeadas ou deitadas no lixo, mas reencaminhadas para as direções de agricultura.