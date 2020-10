Covid-19

Mais oito utentes da Casa da Caridade de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, estão infetados com o novo coronavírus, fazendo subir para 63 o número total de casos na instituição, disse hoje o diretor.

Contactado pela agência Lusa, Agostinho Freitas explicou que aumento surge na sequência dos testes realizados na quinta-feira aos 12 utentes que tinham testado negativo.

Os únicos quatro utentes que não estão infetados com o novo coronavírus Sars-Cov-2 vão ser transferidos durante a tarde de hoje para uma unidade hoteleira em Ponte de Lima.