Nelson Évora, campeão olímpico do triplo salto nos Jogos Olímpicos Pequim2008, vai deixar o Sporting após o fim do contrato com o clube, no sábado, confirmou hoje à Lusa fonte oficial dos 'leões'.

O atleta, de 36 anos, e o clube não chegaram a acordo para a renovação do vínculo iniciado em outubro de 2016, de acordo com a mesma fonte 'leonina', acrescentando que tinha sido lavrado tendo em vista os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a mesma fonte oficial do emblema lisboeta, o Sporting já assegurou a renovação de grande parte dos principais atletas integrantes do projeto olímpico do clube.