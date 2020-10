Covid-19

Três escolas no Funchal ativaram hoje os respetivos planos de contingência depois de alunos destes estabelecimentos de ensino terem tido resultado positivo no teste para a covid-19, informou a Secretaria Regional da Educação madeirense.

No comunicado, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia indica que os planos foram ativados nas Escolas Básicas e Secundárias Dr. Ângelo Augusto da Silva (EBSAAS), Gonçalves Zarco (EBSGZ) e Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF).

"De acordo com os procedimentos previstos nos referidos planos de contingência e com as determinações da autoridade regional de Saúde, um conjunto de 35 alunos, 25 de uma turma da EBSAAS e 10 da EPFF, foram identificados para realização de testes", informa a mesma nota do Governo Regional.